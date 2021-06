Emitido durante 14 años, con 19 temporadas exitosas y la consagración en la fama de cada uno de sus integrantes, el reality show ‘Keeping Up with the Kardashians’ protagonizado por Kim Kardashian , su madre, hermanas y parejas llega a su fin. Aquí te contamos al detalle todo lo que necesitas saber antes del 10 de junio de 2021 para no perderte los últimos episodios EN VIVO y mediante E!. Este es uno de los programas de televisión más longevos y exitosos de los Estados Unidos que documentó la vida cotidiana, logros, romances y dramas de estas celebridades.

La decisión de dejar de emitirlo fue anunciada en septiembre de 2020 mediante un comunicado dirigido a sus “increíbles fanáticos” y firmado por Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian West, Khloé Kardashian, Rob Kardashian, Kendall Jenner, Kylie Jenner y Scott Disick. Ellos agradecieron los “buenos momentos, los malos, la felicidad, las lágrimas y las muchas relaciones e hijos”.

‘Keeping Up With The Kardashians’ se estrenó en 2007 y desde ese año no faltó en la programación de E!. Además, fue la mejor plataforma para que los miembros del clan Kardashian-Jenner saltaran a la fama. Sobre esto, Kim Kardashian comentó que si no fuera por KUWTK “no estaría donde estoy hoy. Estoy increíblemente agradecida con todos los que nos han visto y apoyado a mi familia y a mí estos últimos 14 años increíbles”, pues empezó a mostrar cada detalle familiar desde que tenía 25 años.

Ella aseguró que la razón para decir adiós fue que “necesitamos recomponernos. Ya sabes, no hemos tenido un ‘break’ desde hace catorce años. Hemos grabado las temporadas seguidas, los ‘spin-off’ y creo que hemos vivido una gran vida. Y ahora tenemos hijos... , y nos necesitan. Tiene mucho que ver con esto último también, pero bueno, necesitamos descansar básicamente”.

Al conocerse la noticia, un portavoz de E! dijo en un comunicado enviado a CNN que “si bien ha sido un privilegio absoluto y los extrañaremos de todo corazón, respetamos la decisión de la familia de vivir sus vidas sin nuestras cámaras”.

¿DÓNDE VER LA TEMPORADA 21 DE KUWTK?

‘Keeping Up With The Kardashians’, que se espera tenga alrededor de 9-10 episodios, llega en su temporada 20 que podrá verse a través de la señal de TV paga E! Entertaiment desde este 10 de junio de 2021 a las 20:00 horas (hora de Nueva York).

Para Latinoamérica los horarios son los siguientes:

Chile: 10:00

Argentina: 11:00 p.m.

México: 09:00 p.m.

Colombia: 09:00 p.m.

Perú: 09:00 p.m.

Venezuela: 10:00 p.m.

En ella Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian West, Khloé Kardashian, Rob Kardashian, Kendall Jenner, Kylie Jenner y Scott Disick expondrán sus mejores momentos del 2020. Además, el reality también puede ser visto a través de Netflix con las primeras temporadas de ‘Keeping Up With The Kardashians’ disponibles.

TRÁILERS DE LA TEMPORADA FINAL DE KUWTK