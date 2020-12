Desde hace semanas las especulaciones sobre una ruptura amorosa entre Flavia Laos y Patricio Parodi empezaron a crecer. Esta vez la modelo, quien se encuentra en Miami, habló sobre su relación.

En una reciente entrevista a “En Boca de Todos”, la actriz fue consultada sobre una supuesta indirecta que publicó en TikTok con una canción que hablaba de decepciones amorosas. Sin embargo, ella afirmó que hizo ese “challegue” por pedido de la cantante del tema, Ania.

“Yo no soy de mandar indirectas. Si yo tengo que decir algo, lo voy a hablar en privado. No lo voy a exponer en mis redes sociales”, sentenció.

También le consultaron por un video de Parodi con la canción con “Qué ganas de no verte nunca más”. A lo que la también modelo señaló que se trata de un trabajo, pues aparece al lado de una bebida energizante que promociona en sus redes sociales.

Es así que negó alguna indirecta entre ambos. “No, ya estamos grandes”, señaló. “Estamos bien, tranquilos los dos. Felices, cada uno en lo suyo. Cuando uno se va de viaje como que nos distanciamos un poco”, añadió.

“Efectivamente ha visto un distanciamiento, pero es algo que me compete a mí y a él. Hay cosas que nos queremos guardar para nosotros”, acotó. “A veces hay cosas buenas en las parejas, a veces no. Pero eso no significa que no estén”, concluyó desde Miami.

