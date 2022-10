Flavia Laos visitó el set de “Amor y Fuego” para hablar sobre su regreso a la música, sin embargo, la modelo no pudo evitar las preguntas incómodas de Rodrigo González y Gigi Mitre, quienes le consultaron sobre el ‘like’ que le dio recientemente a una foto de Patricio Parodi en Instagram.

Según contó en el programa de espectáculos, todo ocurrió cuando se encontraba en compañía de Austin Palao. Ella no estaba enterada de lo que estaba pasando hasta que sus propios seguidores la alertaron.

“Yo ese día, gracias a Dios, dejé mi celular en mi cuarto y tengo dos community manager. Yo estaba viendo una película con Austin y de la nada me empezaron a llegar mensajes”, detalló.

Tras aclarar que no fue ella la que le dio ‘me gusta’ a la imagen de su expareja, la actriz terminó responsabilizando a su community manager por este hecho que llamó la atención de los usuarios.

En otro momento, la actual pareja de Austin Palao sorprendió al revelar que se vio obligada a despedir a la persona encargada de sus redes sociales debido a este incidente.

“Le pregunté a mi community, me dijo que fue ella, que se le fue el dedo y lo borró al toque. La saqué. Hoy en día no sé qué pensar y ese tipo de cosas no me han pasado antes, y justo cuando he tenido community, pasa”, acotó.

