La actriz Flavia Laos declaró para el programa “Amor y Fuego” luego que el espacio de entretenimiento difundió un video de Luciana Fuster subiéndose al auto de su expareja sentimental, el “guerrero” Patricio Parodi.

Según señaló la modelo, ella sí tenía conocimiento de que Patricio le hacía el favor a Luciana de llevarla a las instalaciones de América Televisión.

“Yo sé que la jalaba a ella (Luciana Fuster) desde que está conmigo, la jalaba a la radio y a Pachacamac (instalaciones de América TV), no había problema conmigo. Tendrían que preguntarle a ellos si hay algo”, respondió Laos para el programa conducido por Rodrigo González ‘Peluchín’.

Además, la modelo fue consultada si ella consideraba que Luciana Fuster tiene códigos de amistad, al igual que ella cuando fue relacionada sentimentalmente con Ignacio Baladán.

“Ella dijo que tenía códigos y yo creo que sí. Hay que respetar...como una vez me vincularon con Ignacio, yo no lo haría porque es amigo de Patricio y porque a estado con ella. Yo espero lo mismo de ella (...) Yo no la conozco mucho para opinar, pero ella te ha dicho que hay códigos y hay que creerle”, comentó.

Finalmente, Flavia Laos opinó sobre el beso que protagonizó Luciana Fuster y Patricio Parodi en el avance de “La Academia” de “Esto es guerra”.

“Les ha salido súper bien, supongo que están apuntando a ser actores, así que nada, todo los mejores deseos para ellos”, concluyó.

VIDEO RECOMENDADO

Tula Rodríguez enseña a usar obsequio a Ivana Yturbe

Al ver regalo de Tefa Loza.