La actriz y modelo Flavia Laos reconoció que le gusta Austin Palao y que es el chico de la farándula más guapo. Recordemos que la pareja ha sido involucrada luego de que pasaran juntos la fiesta de Año Nuevo.

Así lo dijo durante su participación en el programa matutino ‘América hoy’, donde la invitaron para hablar sobre ‘¿Hay códigos en el amor?’, cuyo tema no quiso decir mucho.

Sin embargo, en la secuencia de preguntas curiosas dejó en claro que le gusta Austin Palao. Lo primero que le preguntaron fue: ‘¿Qué tan guapo le parece Austin Palao?’, la respuesta debía ser del 1 al 10 y ella le colocó el máximo puntaje. Y señaló que tiene muchas cualidades para ser pareja por eso le puso 9.

Luego le pidieron que escriba la inicial del chico de la farándula que le gusta y ella escribió la letra A. “¿Quieren saber? Lo van a saber”, agregó al mostrar su respuesta.

“No es que tengamos una relación amorosa, ya lo he aclarado, nos estamos conociendo y somos amigos, pero él es el chico de la farándula que actualmente me parece más guapo”, agregó la protagonista de la desaparecida novela ‘Princesas’.

Flavia Laos habla de Austin Palao https://www.americatv.com.pe/

VIDEO RECOMENDADO

Karen Schwarz a Nicolás Galindo tras críticas en ‘Yo soy: Nueva generación’

Karen Schwarz a Nicolás Galindo tras críticas