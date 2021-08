La actriz e influencer Flavia Laos viajó hace algunas semanas a Miami, Estados Unidos, para disfrutar de sus vacaciones y celebrar su cumpleaños al lado de su hermana y amigas. Ahora, reapareció en la televisión peruana a través de una videollamada con el programa “En boca de todos”.

Durante su conversación con el reportero del programa de América TV, la protagonista de “Ven, Baila Quinceañera” sorprendió a todos al contar cómo celebró su cumpleaños y cómo es posible que pueda darse todos los lujos que presume en sus redes sociales.

“La he pasado súper bien, mis amigas son lo máximo me han organizado todo aquí, todos los días tengo un plan. Un día después de mi cumpleaños me organizaron una fiesta en un bote donde me llevaron un DJ y todo. Era un súper yate, nunca me han hecho una sorpresa tan bonita en mi vida”, contó la actriz.

“Acá en Miami se estila muchísimo que nos den canje, literal mesas gratis y todo solo por ser influencers. Esa es la ventaja, no hemos gastado ni un sol”, añadió Flavia Laos.

Flavia Laos fue entrevistada por el programa En Boca de Todos y contó detalles de su próxima aparición en el videoclip de Farruko y Wisin y Yandel. La rubia se encuentra emocionada por su avance profesional y seguirá disfrutando sus vacaciones en Miami. (Fuente: América TV)

Por otro lado, la actriz peruana también se refirió a sus proyectos profesionales y reveló que ha participado del videoclip de la nueva colaboración de Farruko, Wisin y Kevvo. Además, hizo un cásting para una producción internacional en una conocida plataforma de streaming.

“Acabo de venir de la grabación, por eso estoy toda maquillada, estoy aprovechando el maquillaje que está espectacular. (Estoy trabajando) con unos artistas súper duros, Farruko, Wisin y Kevvo, son gente muy humilde, como cualquier persona normal, dedicados a su trabajo y es muy cool tenerlos al frente”, señaló.

“He audicionado para algo grande, pero tampoco quiero decirlo porque las cosas se queman en la puerta del horno. Cuando me llamen voy a ser la primera en darles la noticia, pero es para una plataforma grande que todos conocen”, agregó Laos.

