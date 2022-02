La modelo e influencer Flavia Laos se presentó el último martes 1 de febrero en el programa “En boca de todos” y contó detalles de su cercanía con Austin Palao. Tras esto, Laos conversó con América Espectáculos y confesó que sí le gusta el exchico reality.

“Hay un sí y un no, claramente Austin (Palao) es guaísimo, a quien no le va a gustar Austin. Es un chico que sí, me gusta, es atractivo. La verdad hablamos todos los días, es un súper amigo mío y me río muchísimo con él”, señaló Laos.

Flavia también aseguró que si Austin la invita a salir el próximo 14 de febrero, Día de San Valentín, ella aceptaría con gusto, ya que podrían reunirse con sus amigos para disfrutar juntos.

“Si él me invita a hacer algo normal porque esa fecha es el día de la amistad también y nos podemos juntar en grupo con los chicos, tenemos un grupo súper chévere”, precisó.

Finalmente, tras confesar que borró todas sus fotografías al lado de su expareja, Patricio Parodi, Flavia aseguró que ella no tendría problemas en hacer oficial la próxima relación que tenga, algo que hasta el momento el ‘Pato’ y Luciana Fuster no se han animado a hacer.

“En verdad no tengo porque esconderme o decir: ‘Ay no’. Si me ven con él o con otras personas normal, somos personas que estamos solteras y que pueden divertirse. No le estamos haciendo daño a nadie. La vida es una, es feo estar ocultándose, que la prensa esté persiguiéndote”, respondió.

VIDEO RECOMENDADO

Flavia Laos dice que borró todas sus fotos con Patricio Parodi

Flavia Laos dice que borró todas sus fotos con Patricio Parodi https://www.americatv.com.pe/