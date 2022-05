Flavia Laos y Austin Palao visitaron el programa “Amor y Fuego” para contar detalles de “Estar contigo”, el nuevo tema que estrenaron en conjunto. Sin embargo, los conductores del espacio no desaprovecharon la oportunidad para preguntarle a la modelo cómo fue su inesperado y polémico recuentro con Luciana Fuster y Patriocio Parodi en el baby shower de la hermana del chico reality.

“Queremos hablar de todo. Entre esas cosas, lo del baby shower, en donde estuvo Flavia Laos y en donde parece, casi por compromiso, también estuvo la Fuster”, comentó el popular ‘Peluchín’.

¿Por qué asistió al baby shower de la hermana de Patricio Parodi?

La influencer aseguró que en un primer momento se negó a asistir a la reunión, pero Majo Parodi insistió hasta convencerla.

“Majo me invitó al baby shower y yo le dije que de verdad prefiero no ir para no incomodar porque, obviamente, es su hermano y es su novia. Me llamó y me dijo: ‘voy a hacerlo primero de mujeres para que tú puedas venir y ya de ahí los chicos pueden bajar con sus novias’. Le dije: ‘Pero avísame para yo retirarme’”, detalló la modelo.

La protagonista de “Ven, baila quinceañera” señaló que hubo una descoordinación en el plan inicial de Majo Parodi, y finalmente estuvo frente a ‘Pato’ y Luciana.

“Todo estaba súper bien, no sé si hubo una descoordinación, pero ellos bajaron y yo ya no me podía ir. Entonces esperé un ratito que abran los regalos y ya de ahí me retiré”, señaló Flavia Laos para agregar que no saludó a Luciana Fuster ni a Patricio Parodi.

Flavia Laos y Luciana Fuster ni se miraron

Al ser consultada sobre si saludó al integrante de “Esto es Guerra”, Flavia respondió: “No nos saludamos, cada uno por su lado. Yo estaba con mis amigas y con su hermana”.

Además, Laos aseguró que la hermana de Patricio Parodi le advirtió que Luciana probablemente iría a esta fiesta. “Me dijo es muy probable que venga, pero primero voy a hacerlo solo con mujeres con mis invitadas”, aseguró la actriz.

“Es que no es amiga de ella, recién está con él. No me parece mal, pero también entiendo que pucha mejor no voy porque voy a incomoda. Todo iba a dar de qué hablar”, opinó Gigi Mitre.

Asimismo, explicó que conoce a las hermanas de Patricio Parodi hace cinco años, es decir, dos años antes de comenzar una relación con él. Flavia aclaró que conoció al chico reality por sus familiares, sino por amigos en común de su grupo de ‘juerga’.

