“Me acepto y soy libre”, una frase que para Flor Amargo simboliza la lucha por dejar de sentirse excluida por sus preferencias sexuales. Hoy la cantante mexicana enfrenta un nuevo comienzo, pues confesó en sus redes sociales que ama profundamente a otra mujer llamada Lolita, quien es su mánager; sin embargo, llegar a esto no fue tarea fácil y su historia demuestra los cuestionamientos que tuvo que vivir.

Durante una charla en vivo el lunes por la mañana compartió con sus seguidores la noticia con el fin de alentar a otras personas homosexuales a liberarse de los prejuicios sociales que hacen que no ‘salgan del clóset’.

“Entre las mujeres me decían que nada mas me faltaba hacer pipi como niño y nadie me aceptaba y entre los hombres pues era ‘la mujer’, entonces me dejaban fuera, ni uno ni otro y ¡era una soledad!, pero gracias a Dios tuve el piano... en el piano pude ser yo, en el escenario podía actuar como todo lo que era, como todo lo que guardaba”, expresó la cantautora originaria de Asunción Nochixtlán, Oaxaca.

Con 32 años, una personalidad explosiva y amante de los instrumentos musicales, encontró en el piano a su gran refugio. “Piano bendito, colores hechos música. Regresión divina, familia de mi alma. Eso eres música, mi ama”, escribió hace poco en su cuenta oficial de Instagram.

"Salí del clóset sin miedo. Confieso que amo profundamente a otra mujer y que quiero animar a quien sigue en el clóset a que se atreva a vivir el amor en libertad", escribió Flor Amargo junto a su publicación en redes sociales. (Foto: Instagram)

Mostrarse tal como es

En el video de Facebook en el que abrió su corazón, Flor Amargo contó que “para mí es muy importante abrir esta parte de mi vida para que muchos de ustedes sepan que no importa la manera en que amen y a quién amen, no importa si los demás los rechazan o critican o no te aceptan”.

Y al ser una figura pública en México no solo vivió el cuestionamiento por sus preferencias sexuales, sino el qué dirán sus fans y el público que la sigue a lo largo de su carrera.

“Uno de mis miedos de enfrentarme a ‘salir del clóset’ y decir mi verdad era que muchos me decían ‘no, es que te siguen niños’, pero ¿no sería bonito que la gente que me sigue sepa que me acepto y soy libre de condicionamientos?”, explicó la figura conocida como “La loca del metro”.

Flor Amargo compartió este mensaje: "no desperdicies tu vida atrapad@ en prejuicios, abre tu corazón, libérate toma la decisión de salir del clóset aquí estamos l@s que creemos que somos más que cuerpo, somos seres espirituales en un mundo material. Ámate, acéptate, sé feliz. (Foto: Instagram)

Prejuicios familiares

Mientras Flor Amargo disfrutaba del amor que estaba sintiendo por Lolita, a quien por mucho tiempo llamó “su amiga”, también tuvo que sobrellevar los cuestionamientos de su familia.

“Es mi pareja y se merece que pueda decir amo a esta persona (...) Lolita, me dijo ‘flota en el mar’, me enseñó a caminar descalza otra vez, me enseñó tantas cosas y yo dije ‘quiero liberarme’”, narró llena de emoción.

Sobre su familia, amigos y seguidores y la dura experiencia que vivió para enfrentar lo que sentía, precisó que “hasta tomaba alcohol para olvidarme de mi realidad, de que yo tenia este amor hacia las mujeres, que tenía preferencias diferentes y la verdad es que mucho tiempo intenté tener muchos novios porque yo pensaba que el aceptar eso en mí me iba a hacer menos ser humano y no”.

Emma Mayte Carballo Hernández, más conocida como Flor Amargo combina sonidos y ritmos de pop, cumbia, piano clásico o música folclore en una propuesta musical que autodenomina catartic pop. Inició su carrera dando pequeños conciertos en las calles de Ciudad de México, en el metro y diferentes lugares públicos. Además, participó en dos ediciones de la Voz México y en el Vive Latino de 2020.

