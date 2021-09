Flor de Huaraz y Magaly Medina volvieron a tener una acalorada discusión en vivo, luego de que la conductora de televisión botara de su set a la nueva pareja de la cantante, el venezolano Junior Marcano.

La popular ‘Urraca’ dialogaba en vivo con el ‘Gringo Karl’ cuando invitó a pasar a la artista folclórica, quien inmediatamente le reclamó al considerar que le había faltado el respeto durante la entrevista de ayer, en la cual expusieron los antecedentes policiales de su nuevo novio.

“Lo trataste de la peor manera. Dale la oportunidad de que hable. Él tiene una familia, tiene una mamá”, señaló Flor de Huaraz tras considerar que dicho expediente policial, en la que vinculan a Junior Marcano con una banda criminal, son acusaciones no probadas.

La discusión se volvió más tensa cuando Magaly ninguneó al ciudadano venezolano: “¿Quién diablos es Junior Marcano por favor. (…) Yo respeto a quién me guarda respeto y a él yo no lo había llamado acá”, cuestionó la presentadora.

Flor de Huaraz abandonó el set de “Magaly Tv, La Firme” en medio de la discusión luego de tildar a la conductora de “malcriada e insolente”. “Tu no me vas a decir cómo me tengo que comportar”, acotó evidentemente ofuscada.

