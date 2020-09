Flor Polo causó revuelo entre sus seguidores luego de afirmar que perdió 18 kilos gracias a una dieta y ejercicios. La hija de Susy Díaz explicó cómo fue su proceso.

“Logré bajar 18 kilos, ahora peso 59, deseo bajar dos kilos más y quedarme ahí, tampoco quito verme flacucha o con piernas delgadas. Todo ha sido un proceso, en base a dieta, ejercicios y mucha disciplina”, comentó Polo a diario El Popular.

Polo señaló no estar en contra, ni a favor de la operación de manga gástrica que muchos artistas han optado por realizar. “Cuando di a luz a mi segundo hijo decidí hacerme unos retoques, me saqué grasa del abdomen y los brazos", contó.

"Me asesoré con un nutricionista, de eso ya pasó un año y me siento de lo mejor. No estoy en contra de las operaciones, pero también se puede bajar de peso sin entrar al quirófano”, añadió.

Además, Polo habló de su matrimonio con Néstor Villanueva, con quien se casó hace diez años por civil. Esta vez la empresaria señaló que se casará por religioso.

“Sí, estoy viendo con mi esposo Néstor en casarnos ya este año, yo quiero casarme de religioso y que mis hijos me lleven la cosa”, señaló en una entrevista a Mujeres al Mando.

