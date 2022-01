Florcita Polo difundió en sus redes sociales un comunicado en el que confirmó el fin de su matrimonio con el cantante Néstor Villanueva, luego de 12 años juntos y con dos pequeños hijos.

“Durante semanas se ha especulado sobre el fin de mi matrimonio con el señor Néstor Villanueva. En este lapso también he decidido no pronunciarme por respeto a mí aún esposo, nuestras familias y en especial a mis menores hijos a los cuales de ambas partes siempre nos preocupa por su bienestar físico y mental”, se lee en las primeras líneas del comunicado.

La hija de Susy Díaz enfatizó que con su comunicado reafirma las declaraciones que brindó días atrás Néstor. “El señor Néstor Villanueva ha declarado públicamente que está soltero por lo cual me queda reafirmar lo manifestado a fin de dar por concluido algún tipo de especulación”, enfatizó.

“Mis hijos son los más importante en estos momentos y por ellos he tomado esta decisión. La prensa y público en general saben que me he mantenido activa trabajando porque soy una mujer independiente y así me verán siempre”, acotó.

Finalmente, agradeció al cantante de cumbia por todos los años compartidos. “A mí aún esposo Néstor Villanueva me queda agradecer por todos estos años de compañía. Tenemos dos hijos hermosos por quienes debemos salir adelante y le deseo de todo corazón el mejor de los éxitos en sus proyectos personales y profesionales. Muchas gracias a todas las personas que se han preocupado por mí. Estoy bien, agradecida por las muestras de cariño y solidaridad”, terminó.

