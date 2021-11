Florcita Polo visitó este miércoles el programa “América Hoy” y sorprendió al revelar que desconocía sobre la reconciliación entre Susy Díaz y Walter Obregón. La hija de la excongresista indicó que se enteró del hecho por la TV.

“En realidad, me sorprendió, no sabía lo que había pasado. No estaba enterada. Sabía que iban a viajar, pero no sabía que habían retomado la relación”, comentó en un inicio Polo.

Tras ello, Flor Polo hizo una advertencia al empresario. “Espero que el señor Walter cuide mucho a mi mamá, la respete mucho, le de mucho cariño, mucho respeto. Pero ojito, ojito, estoy viendo todo”, enfatizó.

Finalmente, Florcita no dudó en desearle lo mejor a la pareja. “Mi mamá sabe que yo soy feliz si ella es feliz. He hablado con él y le he dicho que ama a mi mamá, que la respete mucho porque aquí está su hija cuidándola, va a saltar y la va a defender como mi mamá también lo haría. Estaba bastante tiempo detrás de mi mamá, le llevaba flores, todo”, añadió.

Walter y Susy se encuentran en España disfrutando de su amor, así lo dieron a conocer el último martes en un enlace en vivo con el programa conducido por Ethel Pozo y Janet Barboza.

“Claro que sí, acá estamos. A pesar de todas las cosas que han pasado, como cualquier pareja, tiene sus altos y bajos, si nos alejamos fue por nuestro trabajo, negocios y ya pues”, dijo Walter al ser consultado si retomó su relación sentimental con Díaz.

