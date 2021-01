La noche del próximo 26 de enero se estrenará la quinta temporada de Exatlón Estados Unidos, reality show de competencias deportivas que hasta el año pasado estaba bajo la conducción de Erasmo Provenza, pero que en esta nueva entrega Frederik Oldenburg tomará las riendas del formato televisivo.

Como se recuerda, en 2021, Oldenburg sustituyó por varias semanas a Provenza, después de que este último se contagiara de coronavirus, situación que le dio la gran oportunidad de demostrar sus cualidades. “Me tomó por sorpresa [que me llamaran para la conducción]. Siempre he sido seguidor del programa y me he conectado muchísimo con sus historias; además, me representa como persona porque me encanta el deporte”, dijo a People en español.

Debido a que este reality es muy visto en diversas partes del mundo, todos quieren saber quién es exactamente el nuevo conductor del programa de Telemundo que reúne a famosos y competidores que se enfrentan en pruebas físicas y mentales.

El venezolano ya se encuentra en República Dominicana para iniciar con la conducción de Exatlón Estados Unidos. Foto: Frederck Oldenburg / Instagram)

¿QUIÉN ES FREDERIK OLDENBURG?

Frederik Oldenburg es un comunicador venezolano que también se desempeñó como comentarista deportivo. Según dijo su plan A no era precisamente trabajar en televisión, sino ser futbolista, pero el destino le tenía preparado otras cosas.

“Ese era mi plan B porque mi plan A era ser futbolista profesional. De hecho, jugué hasta los 21 años en Uruguay fútbol profesional en segunda división. No era un crac, era un jugador más, pero llegué a jugarlo. Después regresé a mi país, a Venezuela, a estudiar Comunicación Social”, dijo en la misma entrevista.

Contó que desde que comenzó a estudiar ya trabajaba en televisión. Empezó como asistente de redacción, después asistente de producción, productor y, finalmente, se hizo comentarista de partidos de fútbol.

Sin embargo, cuando notó que la crisis política y social estaban acabando con su querida Venezuela, decidió partir, luego de que todos sus seres queridos emigraran. “Yo fui el último que me fui de mi familia. Me fui en el año 2012 y me fui a vivir a Irlanda”.

El conductor ya cuenta los días para comenzar esta nueva aventura de la conducción de Exatlón Estados Unidos.(Foto: Frederick Oldenburg / Instagram)

Ya en el país europeo, Frederik Oldenburg trabajó en un bar mientras estudiaba inglés. Posteriormente, logra viajar a los Estados Unidos, donde ejerció su carrera de comunicador, aunque al inicio no la tuvo nada fácil; pues estuvo cerca de ocho meses buscando trabajo. “Todavía se realizaba la vieja costumbre de ir a tocar la puerta en los canales de televisión. Algo que obviamente ya mucha gente no acostumbra a hacer ya que todo es online. Me hice amigo de los de seguridad de los canales de televisión para poder dejar mi currículum. Y así poco a poco fui aplicando hasta que llegó la respuesta”.

Debido a que no se dio por vencido, las puertas de Telemundo le dieron la bienvenida. Es así que llega a vivir dos años y medio en Las Vegas, desde julio de 2014 hasta finales de 2016, pero en 2015 el departamento de Telemundo Deportes lo escogió como comentarista de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2015 de Canadá y la Copa Mundial Sub-20 Nueva Zelanda del 2015 masculina; posteriormente, fue elegido presentador de deportes en el noticiero.

Tiempo después se mudó a Miami donde se desempeñó en la estación local de Telemundo 51, en el área deportiva, hasta que le llegó una magnífica oportunidad en el Mundial Rusia 2018 cuando fue designado para cubrir el evento a “Un nuevo día”, “Al rojo vivo” y “Titulares y más”, detalló People en español.