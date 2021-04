La familia de la cantante Alejandra Guzmán vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Cuando más de uno imaginó que las cosas podían calmarse tras la llamada entre ella y su hija Frida Sofía , el pasado viernes 19 de marzo en el programa ‘Despierta América’, los televidentes de México y Estados Unidos han sido testigos de un nuevo capítulo en la historia que podría considerarse de terror: la joven acusó a su abuelo, Enrique Guzmán, de supuesto abuso sexual contra ella desde que era una niña. Desde que realizó su confesión frente al periodista Gustavo Adolfo Infante, diversas voces han salido a pronunciarse. Aquí la cronología de lo que está sucediendo en el núcleo familiar de la intérprete de ‘Hacer el amor con otro’, ‘Yo te esperaba’ y descendiente de la actriz Silvia Pinal.

Frida Sofía cuenta su verdad

En entrevista para el programa de “Primera Mano” que se dio a conocer el 07 de abril, la única hija de Alejandra Guzmán habló por primera vez de algo que guardó desde los 5 años y se refirió a su abuelo asegurando que “fue un hombre muy asqueroso, un hombre muy abusivo. Me daba miedo, siempre me daba miedo. Me hizo cosas feas”.

Visiblemente afectada, la modelo de 29 años agregó que “me manoseó, lo odio” y sus declaraciones fueron subiendo de tono: “Es que sabes que es lo más asqueroso… cuando estás tan chiquita y te dicen que esto es lo que un abuelito le hace a su nieta que la quiere… y pues a esa edad no tienes ni idea (...) No tienes conciencia y entonces se vuelve algo normal y que asco pero es como que… pues en alguna vez se empieza a sentir rico o algo por qué te están tocando tus partes intimas. Por eso me lo callé por qué dije, ¿entonces yo estoy enferma?”.

Visiblemente afectada, Frida Sofía confesó al periodista Gustavo Adolfo Infante lo que vivió de niña. (Foto: captura YouTube)

Ahí no quedó todo, pues en el programa de espectáculos también aseguró que algunas parejas de su madre llegaron a abusar de ella. “Mi mamá (tenía sexo con ellos) yo lo veía, no es como que lo hacía de ‘ven, siéntate’, pero nunca cerraba la puerta” y fue ahí donde el periodista le preguntó su alguno intentó propasarse con ella y respondió: “Sí, algunos, no todos... sí (me violaron)... sí (perdí mi virginidad) con alguien que ni sé cómo se llama”.

La respuesta de Enrique Guzmán

Poco después de conocerse las declaraciones de su nieta, el mismo 7 de abril, el cantante de rock and roll y actor Enrique Guzmán usó su cuenta en Twitter para responder las delicadas acusaciones.

“Me preocupa mucho la inestabilidad mental de Frida Sofía y lo estúpido de Gustavo Adolfo Infante, un hombre que me conoce perfectamente (...) Lo que Frida necesita es una ayuda psiquiátrica y ojalá la encuentre. YO SOY UN CABALLERO”.

Enrique Guzmán luego agregó que “les aseguro que mañana, @fridasofia dirá que su hermano también le faltó. Al tiempo (...) Y hablando de otra cosa, le salió bonito el disco que promueve?”, dejando entrever que todo se trataría de un tema publicitario.

Enrique Guzmán se pronunció tras las confesiones de su nieta Frida Sofía. (Foto: Twitter)

Según explica ‘Las estrellas’, el distanciamiento entre Enrique Guzmán y Frida Sofía se inició en julio de 2019, luego que la cantante de ‘Ándale’ arremetiera contra su famosa madre y desconociera a su sobrino Apolo, quien es hijo de Luis Enrique Guzmán.

Frida Sofía en Instagram

Tras sus revelaciones, los comentarios de sus seguidores no tardaron en llegar a Instagram y la cantante no dudó en responder en medio del nuevo escándalo de la dinastía Guzmán Pinal.

“¡Me hizo más daño de lo que creía... pero ya! Y basta de sus “Trapitos sucios que se lavan en casa”. ¿en qué casa? Si la mía siempre ha sido de cristal... Ni tu apellido/dinero te hace menos víctima ni mucho menos minimizan el dolor de lo que siento. Ya no me importa si la gente se burla, me cree o no me cree, siempre voy a defender mi verdad y mi palabra ante todo porque es lo único que tengo”, aseguró como respuesta a un comentario en su red social.

La reacción de Luis Enrique Guzmán

El hermano de Alejandra Guzmán salió a defender a su padre, Enrique Guzmán, luego de las explosivas declaraciones de Frida Sofía.

En su cuenta de Instagram indicó: “mi padre es un caballero y de los valores que nos enseñó podemos confirmar sus hijos que lo conocemos mejor que nadie #fridamiente”.

Los videos sobre Enrique Guzmán

Un día después de que el escándalo estallará, Frida Sofía usó su cuenta en Instagram para compartir una serie de videos que sus seguidores le hicieron llegar. Este jueves 8 de abril ella mostró unas imágenes grabadas hace algunos años donde su abuelo y su madre están en una entrevista donde él asegura “ni modo que me culpen por esto, es mi hija y está buenísima” refiriéndose a la cantante luego de tocarle la pierna.

Alejandra Guzmán en entrevista junto a su padre y frente a Verónica Castro. (Foto: captura Instagram)

Tras ver esto, Verónica Castro, que era la entrevistadora, le dice que es un “manosuelta” y él no deja de agarrar la pierna de su hija, quien está visiblemente incómoda.