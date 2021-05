Frida Sofía salió al frente para aclarar que no le interesa los bienes de su madre, Alejandra Guzmán. El pronunciamiento de la joven vino después de que se diera a conocer que la cantante mexicana habría dejado fuera de su lista de herederos a su única hija.

La modelo y cantante aseguró que no está esperando el dinero ni los bienes materiales que le pudiera heredar la rockera.

“Todos pensando que lo que me interesa es el dinero, por favor, tan fácil sería hacerme la mustia, callarme los abusos y asquerosidades que se callan y hacen ellos. ¿Cómo para qué? Dinero viene y va, gente, yo no necesito estar de buitre esperando a que se mueran para recibir dinero… ese es otro. Ni si quiera se imaginan lo que es la fama y el dinero”, escribió en respuesta a la publicación en Instagram del programa ‘Suelta la Sopa’.

Pero eso no fue todo. Frida también respondió a los usuarios que la cuestionaban por vivir en el departamento que Alejandra Guzmán le regaló.

“El depa, el depa, el depa, el depa, el depa… hubiera estado mejor el tiempo y el amor (…) depa que al final es lo único que según ella me dio con amor. Cuando alguien da algo no es para restregárselo y usarlo como hueso de perro”, escribió en otro comentario.

Además, la influencer acusó a la intérprete de “Hey Güera” de quedarse con una casa que su abuela paterna le regaló.

“Si quieren hablar de propiedades... ella me debe una casa que me regaló mi abuela paterna que vale mucho más que esta jaula de oro. O sea, que mejor díganle a la yo-yo que me devuelva mi casa, pero primero mi inocencia, mi niñez, mi libertad y mi virginidad ya que también me la robaron por su culpa”, añadió en su mensaje.

VIDEO RECOMENDADO

¡LLeno total! Karol G realizó concierto en Miami y asistentes se aglomeraron sin mascarilla

¡LLeno total! Karol G realizó concierto en Miami y asistentes se aglomeraron sin mascarilla