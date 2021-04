En una reciente entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Frida Sofía sorprendió al revelar que su abuelo, el también músico, Enrique Guzmán, abusó de ella cuando tan solo tenía cinco años.

La hija de Alejandra Guzmán inició la conversación diciendo que su abuelo “fue un hombre muy asqueroso y abusivo”.

“Siempre fue muy abusivo. Mira, me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso. Fue un hombre muy asqueroso, muy abusivo. Me daba miedo. Me hizo cosas feas”, declaró previo a revelar su verdad.

“¿Qué te hizo?”, preguntó el conductor de televisión. Ante ello, la joven manifestó entre lágrimas: “Me manoseó desde los cinco años”.

Frida enfatizó que odia a su abuelo: “Lo odio. El pasado, deja eso; ahorita me quedo así de: ‘Ándale, si el mundo supiera’. Es un delito”.

“¿Sabes qué es lo más asqueroso de todo? Cuando estás tan chiquita y te dicen que esto es lo que un abuelito le hace a su nieta que la quiere. A esa edad no tienes ni idea, no tienes consciencia, se vuelve algo normal. Qué asco”, agregó.

Finalmente, la hija de Alejandra explicó que no había hablado de esta situación “porque dije: ‘¿Entonces yo estoy enferma o qué onda?’. Pero de repente me empezó a pasar otra vez con todos los novios de mi mamá... bueno, no los novios, los que tenía cuando entraban al pinche hotel. ¿Cómo no voy a estar emp...?”.

Ante estas acusaciones, Enrique Guzmán recurrió a las redes sociales para pronunciarse escuetamente sobre el tema. “Me preocupa mucho la inestabilidad mental de Frida Sofía y lo estúpido de Gustavo Adolfo, un hombre que me conoce perfectamente”, escribió en su cuenta de Twitter e Instagram.

