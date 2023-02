Hoy en día, Andrés García es un actor retirado de las telenovelas y películas. Sin embargo, en su época era considerado uno de los galanes más codiciados en México y Latinoamérica, lo cual hacía que difícilmente las mujeres se pudieran resistir a sus encantos.

El primer actor dominicano se hizo una fama de mujeriego y esto le causó pequeños problemas con sus parejas. Algunas intentaron cambiarlo, mientras que otras decidieron dar un paso al costado pese a la buena química que había.

Eso sí, García siempre fue honesto con sus novias y les dejaba claro algunos puntos sobre la mesa para que no hubiera malos entendidos. ¿Les advertía cómo era? se podría decir que sí, pero muy fiel a su estilo.

A través de su canal de YouTube, el octogenario actor reveló la peculiar advertencia que le decía a sus novias antes de empezar la relación y de paso también sepan sus futuras parejas.

“Yo a todas las mujeres con las que he tenido relación, casados o no casados, yo siempre les decía cuando empezábamos la relación: ‘te advierto que yo no soy fiel, me gustan todas las mujeres, si esperas que yo sea fiel vas a sufrir mucho”, aseguró.

Como se precisó líneas más arriba, algunas mujeres intentaron cambiarlo ‘poniéndolo en raya’, pero fallaron en su intento. “Eso del gusto por las mujeres no se quita, entonces mientras haya con quien, hay que darle para adelante”, resaltó el actor de 81 años.

Estado de salud

Como se sabe, Andrés García padece de cirrosis y su estado de salud es delicado. En lugar que dicha enfermedad lograra unirlo con sus hijos, terminó por distanciarlos y haya poca comunicación entre ambas partes.

Síguenos en nuestras redes sociales: