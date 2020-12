Días atrás, Gabriel Soto se convirtió en tendencia luego que en redes sociales empezara a circular un video íntimo suyo. Y cuando se creía que el tema había quedado en el pasado, la pareja de Irina Baeva vuelve hacer noticia después de que pusieran a la venta una piñata inspirada en él.

Una famosa piñatería de México difundió en su cuenta de Facebook unas fotografías de la piñata que hicieron en honor al artista y su tan comentado video viral.

“Piñata de Gabriel Soto para salvar el 2020, porque ustedes lo pidieron a gritos, y piñatería Ramírez los consiente”, es el mensaje que lanzó la empresa en su cuenta de Facebook.

Tras su publicación, los internautas han mostrado opiniones divididas. Algunos celebraron el hecho y otros criticaron a la empresa por su piñata, pues señalaron que daña la integridad del actor mexicano.

Tras la difusión de su video íntimo, el galán de telenovelas decidió pronunciarse en su cuenta de Instagram para referirse al respecto y pidió a la prensa mayor discreción por el bienestar de sus dos menores hijas.

En su mensaje público, la celebridad admitió que el video sí es suyo, pero recalcó que sucedió hace mucho tiempo, sin precisar el mes o el año.

“Hola amigos, esto es una raya más al tigre. No hablaré más del tema, lo único que voy a decir es que me siento muy vulnerable por la manera en que se violó mi intimidad y dejar en claro que eso pasó hace muchos años. Me hago responsable de este tema”, expresó al inicio de su video.

“Quiero pedirle a los medios de comunicación todo su apoyo para tratar este tema con el mayor cuidado para garantizar el bienestar de mis hijas y de mi pareja. Gracias por su apoyo y comprensión”, añadió.

