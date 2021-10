El último lunes 25 de octubre, Irina Baeva estuvo de cumpleaños y celebró sus 29 años. Es por ello que Gabriel Soto usó su cuenta de Instagram para dedicarle un romántico mensaje en este día especial.

En su publicación, el actor protagonista de novelas como “Soltero con hijas”, le expresó a la modelo rusa todo el amor que siente por ella y lo feliz que está de compartir estas fechas importantes a su lado.

“Tú!!! Mi mujer!!! Que todos los días me apoyas y estás a mi lado. Que me iluminas y llenas de color mi vida con esos ojos únicos, con toda tu belleza y con todo el amor que me das, te deseo todo lo mejor del mundo y toda la felicidad y salud del mundo. Feliz cumpleaños mi amor. Lo demás te lo digo en persona”, escribió.

El post estuvo acompañado de un collage de fotografías de Baeva quien, además, respondió el saludo con el siguiente comentario: “Awwwww mi amor... Gracias por hacer este día tan ESPECIAL con tantos detalles! Te amo con todo mi corazón”.

Gabriel Soto le dedica romántico mensaje a Irina Baeva por su cumpleaños. (Foto: Captura)

Comprometidos

Gabriel Soto e Irina Baeva hicieron público que estaba comprometidos en enero de este año. La pareja compartió la noticia con todos sus seguidores de Instagram y revelaron además que fue en octubre de 2020 que el actor le pidió matrimonio a su colega.

En declaraciones a la revista “Hola!”, el exesposo de Geraldine Bazán contó que sorprendió a su ahora novia con una romántica velada en la que le entregó la sortija cuando ella recién regresaba de su viaje a Nueva York, pues la extrañó tanto que decidió no dejarla escapar nunca.

