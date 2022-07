El pasado fin de semana, Gabriela Serpa fue víctima de acoso sexual mientras se desempeñaba como animadora en una discoteca. Ante esta situación, la actriz cómica declaró para un medio local, donde expresó su indignación por el joven que trató sobrepasarse con ella.

En comunicación con el diario Trome, la modelo explicó que el joven le pidió una foto y ella amablemente aceptó, pero no contó con que su admirador le faltara el respeto.

“Quiero aclarar que no dejé que nadie me toque, esa persona me pidió una foto y veía que la gente se reía, hacían gestos y le dije ‘¿qué te pasa?’. Ahí reaccioné y lo sacaron... fue una falta de respeto de esa persona”, sentenció.

Serpa aseguró que en el momento no se dio cuenta, pues de haber sido al contrario se hubiera defendido dándole una bofetada al individuo.

“En el momento que sucedió no lo sentí, pero nunca me lamió, como dicen algunos en las redes sociales. Yo estaba haciendo juegos con el público en el escenario, pero eso no le da derecho a nadie a sobrepasarse... si me hubiera dado cuenta antes le hubiera estampado una cachetada, pero me agarró desprevenida”, dijo la personalidad de “JB en ATV”.

VIDEO RECOMENDADO

Patricio Parodi menciona a Flavia Laos en “Esto es guerra”

Patricio Parodi menciona a Flavia Laos en 'Esto es guerra'