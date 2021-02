Luego de lograr llegar a la cima del éxito por su protagónico en “La usurpadora”, Gaby Spanic marcó su regreso a la televisión en 2020, pero la ocasión no fue una telenovela, sino que reaparición se dio en Hungría, en el programa “Dancing With the Stars”, donde brilló con luz propia dejando a todos atónitos con sus dotes de baile.

Gaby Spanic fue llamada el año pasado a participar como invitada especial en el programa “Dancing With The Stars” de Hungría, un reality de baile en el que la actriz se robó toda la atención por esta nueva faceta de su carrera. Tan bueno fue su rendimiento que en cada gala se ganaba los aplausos del jurado y la gente, lo que le permitió llegar a la gran final.

La intérprete venezolana tuvo como compañero de fórmula al bailarín húngaro Andrei Mangra, quien además de haber estado en “Dancing With The Stars” de su país, ha obtenido algunos logros como ser Vicecampeón Profesional de Europa y Finalista del Campeonato Mundial de Espectáculos Latinoamericanos.

QUÉ PASÓ CON GABY SPANIC AL FINAL DE “DANCING WITH THE STARS DE HUNGRÍA”

La venezolana y su pareja Andrei Mangra dieron lo mejor de sí en cada gala del programa de televisión, transmitido por la señal húngara TV2, eso les permitió conformar una de las parejas que lograron convertirse en los finalistas de esta competencia.

Sin embargo, la falta de experiencia le jugó una mala pasada a la actriz y, pese al esfuerzo de convertirse en los campeones del reality, lamentablemente, la pareja no logró convencer al jurado calificador. Aun así, Spanic y Mangra lograron obtener la medalla de plata de “Dancing with the stars”.

La competencia la ganó la ex Miss Hungría, Tímea Gelencsér y Bertalan Hegyes; un bailarín profesional y campeón de baile de salón. Ellos obtuvieron el favoritismo del público durante toda su participación en la gran final, donde presentaron un circo vienés.

LOS AGRADECIMIENTOS DE GABY SPANIC

Tras conocerse los resultados, la actriz utilizó sus redes sociales para agradecer a la producción que la invitó a participar en el reality húngaro.

“Gracias a cada uno de mis compañeros por hacerme sentir que soy una más de ustedes, por llenarme de cariño y fortaleza en los momentos más complejos”, escribió entonces Gaby Spanic en su cuenta de Instagram. “Sé que no soy una gran bailarina, pero su apoyo ha sido tan importante, que me han llevado a sacar la mejor versión de mí”, también señaló.

“Gracias Hungría, dejaré parte de mi corazón en este país, y me regresaré a casa llena de la satisfacción de sentirme tan amada y querida por ustedes, ese premio es invaluable. Los amo a tiempo total”, dijo para finalizar.