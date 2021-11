Bruno Pinasco, en un nuevo segmento de “Cinescape”, tuvo como invitados a Giovanni Ciccia y Carlos Carlín, a quienes les contó la desagradable anécdota que vivió con el reconocido actor Peter Dinklage, recordado por su participación en “Game of Thrones”.

El conductor de televisión reveló que el incidente se dio durante la celebración de los Premios Emmy, cuando fue invitado a ver el show.

“Estábamos en los Emmy, hice la alfombra roja en vivo y después me invitaron a ver el show. Estábamos sentados en las butacas, con todos los nominados. Estaba Tina Fey, todos los de Modern Family, Sofía Vergara, todos los de Game of Thrones y me pongo a caminar entre ellos y lo veo a Peter Dinklage ahí solito con su terno gris”, recordó.

Bruno comentó que al ver entre los artistas a Dinklage se acercó a él para pedirle que se tomen una foto juntos; sin embargo, no imaginó la respuesta que le daría.

“Me dijo: ‘¡Déjame en paz! ¡sal de acá!, me dijo así y me botó horrible. Con razón estaba solo ahí sentado”, comentó entre risas.

“Lo vi tan solito ahí sentado y dije ‘vamos a hablarle’ y me mandó al cacho. A los gritos fue”, recordó Bruno Pinasco sobre la desagradable experiencia que vivió con Peter Dinklage.

Giovanni Ciccia y Carlos Carlín se mostraron sorprendidos por la actitud del actor de “Game of Thrones”. “Qué horrible, qué vergüenza. Qué locazo”, exclamó el Carlín. “No, no puede haber dos de mi tamaño”, dijo Ciccia entre risas.

Finalmente, Pinasco comentó que tras el incidente no se atrevió a tomarse fotos con ninguna otra celebridad durante el evento. “Me anuló”, confesó.

