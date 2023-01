Estas hermanas sí que saben causan alboroto no solo en ‘The Kardashians’ de HBO, sino también en las redes sociales. En esta oportunidad, Kim Kardashian no se quedó callada luego que Kylie Jenner compartiera una serie de fotos luciendo una prenda de su marca SKIMS y no dudó en reclamarle por no etiquetar a su negocio y darle la debida publicidad; sin embargo, lo que no esperaba era la respuesta de la modelo de 25 años, ¿qué le dijo? Te lo contamos al detalle.

La madre de Stormi y Wolf Webster se lució con un ceñido mono color marrón en 5 imágenes de infarto en su cuenta oficial a las que tituló como “kyventures” mientras jugaba en el campo.

Fue ahí que Kim Kardashian notó lo bien que se le veía la creación de su marca de lencería moldeadora, reductora o fajas y reclamó la publicidad: “¿Puedes etiquetar a @skims por favor LOL?”.

La genial respuesta de Kylie Jenner al reclamo

Mientras muchos fanáticos y seguidores de quien fuera pareja de Travis Scott no dudaron en defenderla, pues ya bastante publicidad tenía contando con que más de 6 millones de personas le han dado ‘me gusta’, fue la propia Kylie Jenner la que le respondió de manera épica.

“@kimkardashian, tuve que robar esto de la casa de mamá y ahora ¿quieres que lo promocione? ¡¡¡Guau @skims”, escribió.

Kylie Jenner no se quedó callada ante el reclamo de su hermana Kim Kardashian. (Foto: @kyliejenner / Instagram)

El modelo que luce Kylie Jenner

Con 25 años, Kylie Jenner, quien es dueña de Kylie Cosmetics, luce espectacular por donde se le mire y con el modelo SKIMS Raw Edge Onesie sus curvas se acentuaron aún más. El diseño vendido por SKIMS cuesta 78 dólares y fue combinado a la perfección con unas botas negras altas.

Esta no es la primera vez que la hermana no etiqueta a la marca de Kim Kardashian, pues tal como destaca People, para Navidad subió una foto al lado de su madre Kris Jenner con pijamas SKIMS y tampoco lo mencionó.

