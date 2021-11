Gian Piero Díaz reapareció en la reciente edición de “Esto es Guerra” tras estar ausente dos días. El presentador hizo su ingreso al set, sin embargo, no explicó los motivos por los que dejó de aparecer en el reality juvenil.

“Ya estamos juntos nuevamente. Creo que me voy a ir más seguido porque siempre que me voy hay buenas noticias para los ‘Combatientes’. Eso de emparejar los equipos, creo que es lo bastante justo”, señaló el conductor de “EEG”.

Con su reaparición, Gian Piero Díaz pondría fin a los rumores que señalaban que se alejaría de América Televisión en busca de nuevas oportunidades. Recordemos que Rodrigo González ‘Peluchín’ reveló en “Amor y Fuego” que el conductor tendría contrato en una nueva casa televisora.

“Falta muy poco, pero muy poco. No es guerrero, no es productor, al parecer el ‘Pipi’ (Gian Piero Díaz) los mandará a la ‘shushu’. Gian Piero Díaz dejaría Pachacamac, dejaría EEG para pasar a otro canal de televisión”, sostuvo el presentador de espectáculos.

Erick Elera fue su reemplazo

Cabe señalar que Erick Elera reemplazó al popular ‘Pipi’ durante estos días de ausencia. El actor asumió la conducción con entusiasmo.

“Estuve acá en Pachacamac para grabar la serie ‘De vuelta al barrio’ y me quedé para acompañar a mi esposa (Allison Pastor) por su cumpleaños y me dijeron ‘oe no quieres entrar a conducir’ y yo dije que sí”, señaló el intérprete de “Cada mañanita”.

