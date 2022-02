La conductora de ‘Amor y fuego’, Gigi Mitre salió positivo a Covid-19, tras unos días en casa recuperándose se animó a contar cuáles fueron los síntomas que sufrió debido al nuevo coronavirus y a dar un mensaje a los antivacunas.

Así lo hizo mediante una llamada telefónica al programa de espectáculos, que, en su ausencia, es conducido solo por su partner Rodrigo González, quien confesó que temió estar también contagiado.

“El viernes estuve perfecta, pero el sábado me desperté con voz sexy, y yo estaba segura de que tenía Covid-19... Luego tuve tos seca, después fiebre, tomaba paracetamol y seguía con fiebre. Me fui a hacer la prueba de Covid-19 y salí negativa. Y en la noche me seguía sintiendo mal, me fui a hacer la prueba PCR y salí positiva”, contó Gigi Mitre.

“Yo en un día tuve el combo con todos los síntomas: tos seca, dolor de garganta, fiebre y me desvanecí, tuve que llamar a mi hermana, mi hermana vino más rápido que una ambulancia... Tenía náuseas... Vino mi hermana, llamó al doctor y cuando estaba el médico me desvanezco. Yo me había puesto mi mascarilla, ella me baja la mascarilla y yo le decía: ‘no me bajes la mascarilla’ y ella (gritaba): ‘No me importa el Covid-19, reacciona, reacciona”, añadió la conductora.

Gigi señaló que ahora solo tiene síntomas de una gripe simple y aseguró que su pronta recuperación es porque tiene su vacunación completa contra el Covid-19.

“A partir de esos (síntomas fuertes), me puse bien, y luego mis síntomas han sido de una gripe y eso es gracias a la vacuna, la vacuna lo es todo. Si estoy aislada es para no contagiar a otros, pero la verdad es que yo me siento como para salir a la calle, pero el protocolo es no contaguiar a nadie... No me siento mal y eso es gracias a la vacuna, yo sé que todavía hay un pequeño sector que son reacios a las vacunas, recapaciten... Soy una persona que me cuido bastante y a pesar de eso el Ómicron me agarró y por las vacunas no me fue tan mal”, advirtió Mitre.

