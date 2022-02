La conductora de televisión, Gigi Mitre regresó a la conducción de ‘Amor y fuego’ este último lunes, tras superar el Covid-19 que padeció la semana pasada.

“Puro fuego, llegué hecha llamas, llegué hecha llamas de solo leer la pauta. Esto merecía una recuperación expres... En el programa hay dos explosiones”, señaló Gigi Mitre vestida con un pequeño vestido negro ajustado y más feliz que nunca.

Sus declaraciones se deben a que en ‘Amor y fuego’ presentaron las imágenes de Valery Revello, esposa de Sergio Peña, saliendo de un hotel al lado de un surfista, lo que la habría obligado a dejar el país. Y por el ampay al novio de Macarena Veléz que fue ampayado besando a otra mujer.

Como se recuerda, Mitre no pudo ser parte del programa por una semana tras dar positivo a Covid-19. Sin embargo, llegó a comunicarse vía telefónica con el programa y contó todos los síntomas que tuvo.

“Yo en un día tuve el combo con todos los síntomas: tos seca, dolor de garganta, fiebre y me desvanecí, tuve que llamar a mi hermana, mi hermana vino más rápido que una ambulancia... Tenía náuseas... Vino mi hermana, llamó al doctor y cuando estaba el médico me desvanezco. Yo me había puesto mi mascarilla, ella me baja la mascarilla y yo le decía: ‘no me bajes la mascarilla’ y ella (gritaba): ‘No me importa el Covid-19, reacciona, reacciona”, contó en esa oportunidad.

