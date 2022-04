El integrante de ‘Esto es guerra’, Gino Assereto reconoció, por primera vez, que utilizó ‘pichicata’ una sustancia usada para aumentar el rendimiento de los deportistas. Así lo reveló en el programa ‘En boca de todos’ donde fue parte, con su hermano Jota Benz, de la secuencia ‘Da un paso si...’.

Era el turno de preguntar de Tula Rodríguez, quien le pidió que diera un paso adelante si él se había operado el pecho para corregir tus tetillas. A lo que el combatiente explicó:

“Creo que cuando llegue a Perú, fácil fue la inmadurez de uno de utilizar cosas que no debía usar y eso provocó que mis tetillas crecieran... Fue la pichicata, es verdad voy a decirlo... La pichicata me produjo ginecomastia y luego me la tuve que quitar”, señaló Gino Assereto ante la sorpresa de los conductores.

Gino a los jóvenes: “No usen (pichicata)”

Tula Rodríguez agradeció al combatiente por su sinceridad. “Es bueno que lo digas porque muchos jóvenes pueden utilizarlo por no estar bien guiados y pueden tener consecuencias (negativas). Me parece valiente e importante (su revelación). Gracias Gino por contarlo, sé que es algo muy privado”.

Además, Gino se animó a aconsejar a los jóvenes que no se apliquen esta sustancia porque podría ser perjudicial para su salud. “Que le sirva de consejo a la gente para que no lo hagan, no lo usen. La verdad es que hoy en día ya no lo uso y me siento mucho mejor, pero eso es decisión de cada uno”, dijo.

