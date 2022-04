Un tenso momento se vivió en la reciente edición de “Esto es Guerra” luego que Gino Assereto y Fabio Agostini se enfrascaran nuevamente en un fuerte cruce de palabras frente a sus compañeros.

Todo empezó cuando el modelo español acusó a la expareja de Jazmín Pinedo de haber tenido una actitud antideportiva al tirar una pieza de los juegos del programa. Mientras hacía su reclamo ante la producción, un comentario del extranjero desató la furia del cantante.

“Míster, hay una cosa que sí es cierta, Anthony (Aranda) le daba más puntos a los ‘Combatientes’ que este señor”, señaló Agostini provocando que Gino desate su ira ante cámaras.

“Brother, ya me tienes cansado con tu vaina, estás enamorado de él ¿o qué? Llámalo por teléfono o arma una cita. Eres un niño, si no haces show, si no reclamas, si no agarras el micro, no ganas, porque Jota (Benz) te agarra de hijo, entonces mejor preocúpate por tus puntos”, arremetió Assereto evidentemente fastidiado.

Pelea entre Gino y Fabio en EEG

Los ánimos estaban tan caldeados que ambos chicos realitys tuvieron que ser calmados por las conductoras Johanna San Miguel y María Pía Copello, sin embargo, Fabio quiso dar la última palabra antes de culminar esta rencilla.

“No te voy a decir nada porque cada vez que coges el micro y abres la boca me das pena. Me aburre competir con Gino, gracias”, sentenció.

