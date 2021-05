Con la gran expectativa que su talento en la música trascienda y cautive al público, Gino Assereto lanzó el video oficial de su canción “Vela”, un tema de género urbano, que ya se encuentra en todas las plataformas digitales y en YouTube.

“‘Vela’ es un proyecto de ocho canciones que ya están producidas. Ya tenía un año que no podía promocionarla por la pandemia, pero ya era el momento que salga a la luz. Es un tema muy bonito que fluyó de manera natural un día en el estudio y es el primero del inicio de ese sueño que tengo de poder crecer en la música”, señaló el integrante de “Esto es guerra” en comunicado de prensa.

‘El Tiburón’ aseguró que con este nuevo proyecto ya viene recibiendo buenos comentarios en Instagram y YouTube, así que agradeció a sus seguidores por el apoyo.

“Yo escribo y canto las canciones pensando en lo que la gente le gustaría escuchar en estos momentos. La gran mayoría de comentarios son positivos, pero por ahí siempre hay a quienes no les gusta y lanzan frases desatinadas, pero no me afectan y ni siquiera borro lo que dicen porque si me pongo a discutir me vuelvo viejo”, refirió.

En esa línea, Assereto defendió la música que viene realizando en el género urbano. “Este género ha crecido de una manera impresionante y a las finales cada uno escucha lo que le gusta. Mi música no es vulgar porque siempre trato de escribir cosas bonitas, utilizando términos que todos conocen, pero al final es arte”, mencionó.

Si bien la música es su pasión y quiere seguir creciendo en este ámbito, el participante de “Esto es guerra” sostuvo que no tiene pensado dejar el reality, debido a que es consciente que es su principal centro laboral.

VIDEO RECOMENDADO

Jazmín Pinedo se pelea con integrantes de Combate

Jazmin Pinedo se pelea con integrantes de Combate