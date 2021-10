Gino Assereto sorprendió con un contundente reclamo a Tula Rodríguez en vivo en “En Boca de Todos”, luego que protagonizara una romántica escena con Mario Hart, en la cual estuvieron a punto de darse un beso.

“Encima tienes el descaro de preguntarme a qué se debe mi trompa, cuando tu trompa ha estado paseando ayer con los Marios. Explícame eso, no entiendo”, cuestionó el exintegrante de “Esto es Guerra”.

La expareja de Jazmín Pinedo llevó su protesta más allá y cuestionó a la conductora de “EBDT” no haber grabado una escena similar con él. “A mí no te me has acercado a darme un besito”, acotó.

Tula Rodríguez puso el parche y aclaró que nunca estaría con una persona menor que ella. Tras recordar que ella también es actriz, la presentadora le explicó al exguerrero por qué no podía recrear una escena de beso con él.

“Sabes por qué (no podemos grabar un beso), porque no hay un guion, yo soy una actriz. Si quieres actuar conmigo, métete a un taller y chapamos”, sentenció.

