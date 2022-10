Giovanna Valcárcel se encuentra enfocada en seguir desarrollándose profesionalmente por lo que descartó la posibilidad de convertirse en madre madre. Aunque aseguró es cariñosa y tiene paciencia con los niños, admite que en ella no nace aún el deseo de tener y criar su propio hijo.

“En mí no han nacido las ganas de querer tener un hijo, es más, estoy aprendiendo a cuidarme, no sé si podría cuidar a un niño. No creo que sea mala madre, pero me encanta ser independiente, viajar y salir, no sé si podría hacerlo con un hijo”, indicó con sinceridad.

“No lo llamo egoísmo, hay gente que se muere por ser mamá, como hay gente que se muere por vestirse de blanco y casarse, yo no. Ser madre no está en mis planes. Yo engrío a mis sobrinos”, agregó la conductora de “Destape Salsero”, programa de Radiomar.

La exconductora de “Mujeres Al Mando” manifestó también que ahora prefiere no exponer su vida privada en redes sociales, pues quiere mantener la parte sentimental solo para ella y su pareja, con quien atraviesa un excelente momento.

“He pasado por todas las etapas, también de los errores se aprende y prefiero que mi vida privada quede así, privada. Me siento feliz, estoy tranquila de tener algo para mí, estoy rodeada por personas que quieren caminar el mismo sendero donde quiero ir. Muchas veces cometemos el error de publicar todo en redes sociales, ahora lo manejo todo en privado. Solo puedo decir que me siento querida y doy amor”, comentó.

Por otro lado, Giovanna Valcárcel anhela regresar a la actuación, pero con personajes dramáticos y no relacionado con la comedia. Es por ello que rechazó dos propuestas para volver a la pantalla chica, donde busca animar un espacio de viajes y entrevistas.

“A mis 42 años busco crecer laboralmente y viajar, me encanta agarrar mi maleta e ir por ciudades del país. Muchos me conocen porque hice comedia junto a Carlos Álvarez, a quien agradezco la oportunidad de trabajar con él, pero busco hacer papeles dramáticos, que sean un reto para mí, pues yo estudié actuación y puedo dar mucho en ese rubro, quiero un nuevo desafío en mi carrera”, indicó.

Sobre el espacio radial, “Destape Salsero”, que conduce en Radiomar, Giovanna Valcárcel se siente agradecida por el cariño del público que la sigue de lunes a viernes de 6 a 9 a.m. “Estoy agradecida por el cariño del público, es la primera vez que conduzco en ese horario y son tres años donde el ama de casa, los taxistas y personas que van a trabajar me sintonizan. La radio tiene una magia y me obliga a levantar el ánimo del público, además de poner buena música”, añadió.

VIDEO RECOMENDADO

La Chola Chabuca cuenta detalles de la película sobre su vida que alista Tondero

La Chola Chabuca cuenta detalles de su película