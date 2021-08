Luego que Gisela Valcárcel se disculpó con Allison Pastor en la final de “Reinas del show”, la bailarina decidió recurrir a su cuenta de Instagram para dirigirse a la conductora de América TV.

“Disculpas aceptadas. La conversación ya fue dada, y por mi parte, quedará en lo interno”, expresó la esposa de Erick Elera a través de un historial de Instagram.

En otro momento de su mensaje público, la exparticipante de “Reinas del show” señaló que sigue respetando a la presentadora de televisión.

“Mi respeto hacia la señora Valcárcel sigue intacto como desde el primer día en que la conocí”, añadió Allison Pastor.

En la noche del sábado 28 de agosto se vivió la última gala de “Reinas del Show” y Gisela Valcárcel aprovechó el momento para hablar de lo sucedido con Allison Pastor la semana pasada, sobre todo por los comentarios negativos en redes sociales.

La conductora señaló que el último viernes se reunió con la competidoras y les agradeció su participación. “En el mundo y en el país, cada quien ocupa un lugar o y desde el origen se ve cuál es su espacio. Yo entro a Twitter y cuánto daño se han hecho las personas”, comentó al inicio de su discurso.

Gisela confesó sentirse sorprendida por el odio de las personas en redes sociales. “No soy cuero para ser curtido y tengo la bendición de conocer a Dios. Yo he estado feliz y espero seguir estándolo porque no quiero que se peleen por mí”, añadió.

Asimismo, confesó que le escribió un mensaje a Allison Pastor, pero no obtuvo respuesta. “Lo que te iba a decir ahí, te lo puedo decir acá. No tengo nada contra ti, no podría pelear contra una persona a la que le preparé todo para que sea feliz. Allison, tú y yo tenemos sueños. Si una de mis palabras te hizo sentir mal, te pido disculpas, por eso te llamaba”, agregó.

