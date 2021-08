A través de su cuenta oficial de Twitter, Gisela Valcárcel compartió un mensaje de reflexión y diversos internautas aprovecharon la oportunidad para recordarle el enfrentamiento que protagonizo con Allison Pastor en la edición del sábado pasado de “Reinas del Show”.

“Nada puede detener a una mente enfocada, a uno que sabe lo que busca. El camino a veces no es fácil, pero, si la meta es clara y te apasiona, nada ni nadie te detendrá. Tener una meta, amarla con pasión y... Saber que TÚ puedes”, escribió.

De inmediato, los usuarios de dicha red salieron al frente para recordarle la polémica que protagonizó el último fin de semana.

“Uno es lo que hace, no lo que dice. Usted, después de la humillar a una mujer ya no tiene credibilidad y, por favor, no meta a Dios en todo, ya cansa. El que mucho alardea poca dignidad tiene”, “Deberías leer tus palabras y aplicarlas en tu vida. Ser Cristina no es hablarlo sino parecerlo”, escribieron algunos.

Otros internautas le pidieron que le ofrezca unas disculpas públicas a la esposa de Erick Elera. “Señora Gisela, con todo cariño su actitud del sábado no fue correcta, usted queriendo o no maltrató a una persona, la humilló y hasta se burló. No somos perfectos, y el camino de Jesús nos exhorta siempre a ser mejores y a pedir perdón cuando nos equivocamos, hágalo”, “Gisela, debes pedir disculpas, porque no eres perfecta, y también te equivocaste”, “Yo creo que haciendo un mea culpa se te va a ver mejor, TÚ puede”, comentaron.

