“El Gran Show” vivió su programa de estreno el sábado 1 de octubre en medio de una gran expectativa por los participantes que formarían parte de la temporada. Una de las grandes sorpresas fue el regreso de Melissa Paredes, quien recibió el respaldo de Gisela Valcárcel. Además, la conductora se solidarizó con ella y aprovechó para enviar un mensaje a Magaly Medina.

“A mí me pasó esto, es como la historia se repitiera. Con los mismos videos, la historia y los mitos crecen... En su momento yo no fui infiel, alguien fue infiel conmigo y una persona me dijo estúpida en cámaras. Le dieron la autoridad para hacerlo, quizá no sepas todo el daño que has hecho”, contó Gisela.

Tras contar esto, Gisela Valcárcel envió un mensaje directo y aseguró que la persona que hace daño termina pagando un alto precio. Además, exhortó a la reflexión a sus críticos.

“Es momento de que entiendas que estás haciendo demasiado daño y sabes, todo va a salir adelante sin ti. Eres tú quien va a pagarla carísimo, eres tú quien no podrá dormir tranquila”, manifestó la conductora de TV.

“No importa lo que digas de mí el lunes o martes, porque siempre va a rebotar en audiencia. ¿Sabes?, mientras tú arañas y matas, la gente ayuda... Estoy arrebatada porque tocas a una mujer, pero sabes, no quiero ofenderte, lo que quiero es llamar a la reflexión”, añadió Gisela Valcárcel, notablemente molesta.

SOBRE “EL GRAN SHOW”

El programa “El Gran Show” regresa a la televisión peruana luego de varios años de ausencia. En total serán 10 los concursantes en búsqueda del trofeo de campeón, entre ellos Melissa Paredes, Giuliana Rengifo, Facundo González, Samahara Lobatón, ‘Robotín’, Dalia Durán, el Dr. Manuel Capillo, Leysi Suárez, Santiago Suárez. Quedó pendiente presentar a 1 participante.

Mientras en la mesa del jurado, Tilsa Lozano, Michelle Alexander, Adolfo Aguilar y Morella Petrozzi serán los encargados de calificar a los participantes que lucharán semana a semana en busca de llegar a la gran final.

VIDEO RECOMENDADO

Gisela respalda a Melissa Paredes