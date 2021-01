Gisela Valcárcel dio a conocer que este lunes volverá a trabajar junto a su equipo de producción en la nueva temporada de “América Hoy” y “Mi mamá cocina mejor que la tuya”, programa conducido por su hija Ethel Pozo.

“Estamos trabajando sin parar porque el año que pasó nos dimos cuenta del potencial que tiene ‘América hoy’, programa que además sostuvo la franja (ráting) de lunes a viernes”, comentó la presentadora al diario Trome.

Asimismo, Gisela aseguró que el matutino volverá a la pantalla chica con algunas variaciones. “Habrá algunos cambios, incluso en horario, pero solo por una cuestión de estrategia que no me compete sino al canal”, agregó.

Valcárcel enfatizó que su equipo está contento con los resultados que han logrado “América hoy” y “Mi mamá cocina mejor que la tuya”.

Por otro lado, Gisela Valcárcel destacó la labor en la conducción de Ethel Pozo, quien recibió críticas el año pasado. “Es que no he leído mucho de eso (críticas), te mentiría, no sé si la han criticado. Creo que ha tenido una buena performance en todo el 2020, nosotros medimos otras cosas. Ethel y yo hacemos lo que hacemos con mucho cariño, es una apasionada de lo que hace”, puntualizó.

