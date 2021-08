La conductora Gisela Valcárcel se convirtió en blanco de duras críticas en las distintas redes sociales al protagonizar un enfrentamiento verbal con Allison Pastor. Este episodio se vivió en la última edición del programa “Reinas del show” y el comportamiento de la presentadora hizo que algunos usuarios recordaran los tensos episodios de la popular “Señito” en la pantalla chica.

Uno de los momentos más comentados en las redes sociales es el episodio que protagonizó Gisela con Jorge González y la agrupación “Los Prisioneros”.

Todo sucedió a finales de los años noventa, cuando Valcárcel conducía “Gisela Contigo” en el canal Red Global. En este espacio, la presentadora tenía sus programas en vivo y entrevistaba a artistas nacionales e internacionales con público en set.

Precisamente en este programa, Gisela tuvo el mencionado altercado con “Los Prisioneros”. La agrupación chilena llegó al set de televisión para ser entrevistados, pero no para cantar en vivo porque ello no se había acordado de manera previa. Pese a ello, Valcárcel le preguntó al vocalista de la banda con qué canción comenzarían su número musical. La respuesta de Jorge fue tajante y explicó sus motivos para no presentar algún tema de su repertorio.

“No, mi amor, a nosotros nos dijeron que no íbamos a tocar cuando vendríamos al programa, en serio, perdónanos”, respondió el cantautor chileno Jorge González.

La conductora no quedó contenta con la respuesta de su invitado y aprovechó la presencia del público e insistió en que la agrupación presente un show musical.

Ante la negación de Jorge González y sus compañeros, Gisela Valcárcel mandó a un abrupto corte comercial, pero antes invitó a que los artistas internacionales se retiren de su set de televisión.

“En este programa no existe una agrupación ni peruana ni extranjera que alguna vez se haya negado a lanzar voz en vivo. Aquí cantaron todos, si la idea de Los Prisioneros es no cantar, yo la respeto. Les agradezco que hayan pasado por mi estudio, pero indudablemente no les voy a pedir que canten. Para mí Los Prisioneros es cosa del pasado”, sentenció Gisela en vivo.

VIDEO RECOMENDADO