La entrevista que Melissa Paredes brindó en exclusiva a Ethel Pozo para el programa “América Hoy” sigue dando de qué hablar. Una de las últimas en reaccionar al encuentro fue Gisela Valcárcel, quien se mostró feliz por la reunión.

A través de su storie de Instagram, la mamá de Ethel Pozo manifestó que está ansiosa por escuchar la conversación completa que mantuvieron las excompañeras de “América Hoy”.

“Deseo escuchar esta conversación… Como te dije @armandozuazo, bien por esta conversa @lapozo, @melissapareds”, escribió sobre la imagen donde aparece Ethel y Melissa en medio de la entrevista.

Melissa Paredes no fue indiferente al mensaje de Gisela Valcárcel y lo compartió en su historia de Instagram, sin añadir nada.

Ethel Pozo encaró a Melissa Paredes por decirle que no es de su círculo cercano

En el avance de la entrevista se escucha que Ethel Pozo le encara a Paredes por haber dicho que ella no pertenecía a su círculo cercano de amistad.

“Tú dijiste la frase de ‘mi circulo más cercano, tú no eres mi amiga, tú no lo sabías’, como que me pusiste el parche”, se le escucha decir a la hija de Gisela Valcárcel ante la atenta mirada de Melissa Paredes luego de casi 8 meses del suceso.

Como se recuerda, Melissa Paredes se presentó en vivo en el mes de octubre en “América Hoy”, un día después de la difusión del ampay donde apareció besándose con Anthony Aranda. En medio de lágrimas, la hija de Gisela Valcárcel le dijo que ella no sabía del alejamiento que ambos habían tenido.

“Yo no sabía tampoco que tú estabas separada, quizás es un error muy grande no haberlo dicho públicamente porque ni siquiera a tus amigos les dijiste, a mí no”, dijo en aquel entonces Ethel Pozo y rápidamente, fue cuestionada por la presentadora televisiva.

“Perdóname, a ustedes no se los dije, pero mi círculo cercano lo sabía, mi familia lo sabía, la familia de él lo sabía, mis mejores amigas lo sabían. Siempre el círculo cercano es lo más importante”, respondió.

Avance de entrevista a Melissa Paredes

