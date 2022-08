Previo a su regreso a la pantalla chica con “La gran estrella”, Gisela Valcárcel brindó una entrevista en la que habló de todo un poco. Incluso, la estrella de televisión descartó que haya utilizado sus redes sociales para enviar una indirecta a Magaly Medina después de que la tildara de ‘tacaña’.

“¿El post mostrando una billetera no fue indirecta para tu excomadre, que te llamó ‘tacaña’ por comprar carteras de 800 dólares?”, fue la pregunta que le hicieron a la mamá de Ethel.

Frente a la interrogante, Valcárcel aseguró que necesita usar las redes sociales ni la TV para enviar indirectas, pues dijo ser una persona frontal.

“No mando indirecta, a veces me burlo de las personas que mandan indirectas y no era una billetera, era mi cartera y la mostré porque me gusta poner ese sello especial. Por eso lo compartí, no necesito mis redes ni la televisión, cuando quiero decir algo soy bien directo y la gente sabe a lo que me opongo y lo que no me gusta”, enfatizó al diario Trome.

Por otro lado, explicó los motivos por los que brindó su respaldo a Jazmín Pinedo cuando respondió públicamente los ataques que recibió de Magaly Medina por la entrevista que le hizo a Jefferson Farfán.

“En el caso de Jazmín me encantó que hable claramente, siendo una persona tan joven, a veces creemos que la gente por ser joven debe quedarse callada y se le puede maltratar, por eso la avalé”, comentó respecto al tema.

Sobre su nuevo programa que estrenará este 6 de agosto a través de las pantallas de América Televisión, Gisela Valcárcel manifestó que la ‘competencia no le asusta’ y asume los ‘riesgos’ de este nuevo proyecto.

“Cada año corro un riesgo, creo que todos los que hacen algo nuevo lo corren y es bueno apostar por el talento peruano. Solo puedo decirte que lo demás queda en el público (la audiencia), porque estamos trabajando duro”, manifestó.

