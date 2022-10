La conductora de TV Gisela Valcárcel reapareció en público en medio de su nuevo enfrentamiento televisivo con Magaly Medina. Esta vez, la presentadora de “El Gran Show” se mostró resignada ante la posible respuesta que dará la ‘Urraca’ este lunes 3 de octubre en “Magaly TV, la firme”.

En recientes declaraciones para el diario Trome, Gisela Valcárcel confirmó que ella no verá el programa de Magaly Medina; sin embargo, aclaró que para la conductora de ATV si es una necesidad ver su espacio en América TV.

“Sabía que me vería, sé que todo su equipo me ha visto, pues me llegan informaciones de allá. De eso se trata, que ella escuche lo que muchos pensamos y si eso le da rabia es algo que debe manejar y también espero todos sus dardos mañana (hoy) como hace más de 20 años”, dijo Valcárcel al citado medio.

“Yo no la veré, pues no lo hago nunca y eso lo saben, los que me conocen, pero sé que ella no solo es que quiera, sino que me tiene que ver. Así ha funcionado desde que salió al aire y sé lo que hace y hasta lo que va a decir antes de que salga”, agregó.

Por otro lado, al ser consultada por su crítica a Magaly Medina durante el debut de la nueva temporada de “El Gran Show”, Gisela Valcárcel aclaró que no le gusta hablar de Medina; sin embargo, no se quedará callada ante los insultos y agresiones públicas sin medida.

“No me gusta hablar de Magaly ni de nadie y debe de haber sorprendido a muchos, pero es claro que si tengo que hablar sobre los insultos y agresiones públicas sin medida, y muchas veces sin pruebas de lo que dice, pues no me quedo callada. En la gala fue propicio el tiempo al ver la agresión contra mujeres que hoy tengo en el show. Voy a ayudarlas a hablar, también tienen voz ahora que están en un programa... No debemos quedarnos calladas (os), debemos hablar y buscar ayuda en medio de la depresión que muchos tienen al sentirse agredidos públicamente sin medida”, aclaró.

VIDEO RECOMENDADO

Gisela Valcárcel arremete contra Magaly Medina