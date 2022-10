Gisela Valcárcel no fue indiferente al altercado que protagonizó Miguel Trauco con un reportero de “América Hoy”. La conductora de “El Gran Show” recurrió a su cuenta de Instagram para dar a conocer su impresión tras el hecho.

“¿Trauco ha tratado mal a un periodista? ¿Qué fue? Bueno, a ver”, se le escucha decir a la mamá de Ethel Pozo mientras graba la pantalla de su televisor, donde Janet Barboza y Brunella Horna se muestran indignadas por el incidente.

Gisela Valcárcel se sorprende por actitud de Miguel Trauco con periodista de América Hoy

¿Qué pasó entre el periodista y el futbolista?

El reportero de “América Hoy” se encontraba realizando una nota en los exteriores del Estadio Nacional previo al concierto de Daddy Yankee, cuando vio al futbolista en la cola y se acercó para entrevistarlo; sin embargo, la reacción del seleccionado nacional y sus acompañantes no fue la esperada.

Al ser abordado por el reportero, Trauco respondió: “Saca pues, causa. Brother, sácame la cámara”, retirando con la mano el micrófono del reportero.

A su vez, un acompañante del futbolista amenazó al reportero de “América Hoy” diciendo que iba a hacer que lo despidan.

“Nosotros estuvimos en los exteriores, en la zona de Occidente, donde estaban ingresando los artistas. Ahí vimos a Trauco encapuchado y cuando lo identificamos lo abordamos en buena onda, la reacción lamentable fue bastante arisca, nos puso el brazo”, explicó el reportero.

“El tipo que estaba al lado de Miguel Trauco, que dijo ser de producción, que parecía ‘chaleco’ me amenazó y me dijo: ‘¿De qué medio eres? Mañana no estás’. Encima, a Trauco no le preguntamos absolutamente nada personal, solo sobre el concierto y nada más”, añadió Arteaga.

Miguel Trauco asistió a concierto de Daddy Yankee

