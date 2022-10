La cantante Giuliana Rengifo se refirió a su participación en el programa “El Gran Show” y dijo que, pese a caer en sentencia, dará lo mejor de sí para salir airosa y mantenerse en el espacio sabatino conducido por Gisela Valcárcel.

“Estoy ensayando el doble, me estoy esforzando mucho, siempre dicen que la sentencia saca lo mejor de uno y así será. Y llego con mis dos hijas mayores, así que estoy muy motivada”, manifestó la cantante.

“Fue una de las peores galas que he tenido en mi vida, no me sentía muy cómoda, el vestuario y la peluca me jugaron una mala pasada. Pido disculpas por no dar la talla la gala pasada, pero ahora me estoy preparando y este sábado verán quién es Giuliana Rengifo”, agregó Rengifo.

Por otro lado, la cantante de cumbia también se refirió al versus que enfrentará en esta gala gracias a que la retadora, Yolanda Medina, la eligió. Según dijo, Rengifo hubiera preferido que escojan a su compañera Gabriela Herrera.

“Estoy sentenciada y todavía tengo versus... Me molesta que Yolanda me haya retado porque estoy en sentencia y me da más chamba, hubiese elegido a Gabriela Herrera. Pero bueno, a darle con todo”, contó.

“No le tengo miedo a Yolanda, ella y yo tenemos formas de cantar distintas y ambas daremos lo mejor, ya se verá qué pasa. Ella es la pionera, tiene mucha experiencia, pero no se le tiene miedo, se le tiene respeto”, añadió.

