La Asociación de Periodistas Extranjeros de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés), que está detrás de los premios anuales de los Globos de Oro, viene siendo cuestionada por sus supuestas prácticas fraudulentas de sus miembros, pero también por la falta de diversidad entre los integrantes de la organización.

El pasado 21 de febrero, un informe del diario Los Angeles Times expuso a la organización de periodistas. El artículo especificaba un comportamiento ético y financiero cuestionable por parte de los miembros, y también reveló que actualmente no hay miembros afrodescendientes de la organización de 87 personas.

Asimismo, antes de la 78a entrega de los Globos de Oro, Time’s Up (la asociación formada a raíz de #MeToo para combatir la discriminación en el lugar de trabajo) a través de las redes sociales lanzó una campaña, que fue apoyada por varios personajes destacados Hollywood, pidiendo a la HFPA que establezca planes específicos para reformarse.

Tras ello, la HFPA reconoció que necesita cambiar en una declaración escrita y durante un breve segmento en la transmisión de los Globos de Oro. Además, anunció que había contratado a un consultor de diversidad y un bufete de abogados para realizar una revisión interna.

Sin embargo, eso no fue suficiente para calmar la preocupación de Time’s Up y a las principales firmas de relaciones públicas personales de Hollywood, que tras reuniones por Zoom y varios corres electrónicos, lograron perfeccionar una carta enviada a la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood donde piden que se transforme radicalmente los Globos de Oro.

“En la última década, nuestra industria se ha enfrentado a un ajuste de cuentas sísmico y ha comenzado a abordar su falla en reflejar y honrar la diversidad de nuestra comunidad, sin embargo, no hemos sido testigos de ninguna aceptación de responsabilidad, responsabilidad o acción por parte de la HFPA, incluso como desigualdad sistémica y comportamiento atroz se les permite continuar. Colectiva e inequívocamente estamos de acuerdo en que el cambio transformador en su organización y sus prácticas históricas es esencial y totalmente alcanzable. Queremos ser parte de la solución”, se lee en la carta recogida por Hollywood Reporter.

“Para reflejar cuán urgente y necesario creemos que es este trabajo, no podemos abogar por que nuestros clientes participen en eventos o entrevistas de la HFPA mientras esperamos sus planes explícitos y su cronograma para el cambio transformacional”, continúa.

Tina Tchen, presidenta y directora ejecutiva de Time’s Up, dijo en un comunicado emitido el último lunes: “Estamos orgullosos de solidarizarnos con las voces de más de 100 firmas de relaciones públicas de Hollywood para pedir a la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood que transforme radicalmente la Globos de Oro. Estamos de acuerdo en que cualquier cambio que no sea transparente y significativo ya no será aceptable. El mundo entero está mirando”.

