Greissy Ortega, hermana de Milena Zárate, conversó este jueves con Magaly Medina para contar cuál es su situación actual tras migrar hacia Estados Unidos de forma ilegal junto a sus tres hijos. Luego de narrar las penurias que pasó para llegar a tierras norteamericanas, la colombiana se defendió de las críticas tras ser acusada de haber puesto en peligro a sus tres pequeños.

“Hay cosas que quizás ustedes, las personas que tienen la vida tranquila, la vida hecha, no pueden llegar a entender, pero en este caso somos jóvenes que estamos buscando el bienestar de nuestros hijos y yo, la verdad, siempre lo protegeré”, señaló.

La bailarina también contó que su esposo, Ítalo Valcárcel Villaseca, se vio obligado a abandonar el Perú debido a que empezó a recibir amenazas por su labor como agente de fiscalización en la Municipalidad de La Victoria.

“En la municipalidad él hacía labor de fiscalización, entonces, cómo salió a la luz pública un video se dieron cuenta que él era el que estaba trabajando ahí y empezaron las amenazas, y cuando él viaja empezaron las amenazas contra mí”, acotó.

En otro momento, la hermana de Milena Zárate reconoció que sus hijos aún no están yendo al colegio, sin embargo, aseguró que ya inició los trámites para que ellos puedan asistir a clases.

“No están yendo porque acá hay un protocolo. Ellos ya están inscritos los dos, pero no pueden todavía (ir al colegio) porque tienen que hacerle unos exámenes de sangre y el problema es que no eso no se da al momento, sino que uno tiene que esperar hasta un mes”, acotó.

Greissy Ortega también reveló que su pareja se gana la vida como ayudante de construcción y que ella también trabaja de madrugada en restaurantes. Asimismo contó que, por el momento, ella, su esposo y sus hijos se encuentran viviendo en un cuarto, sin embargo no se arrepiente de haber dejado el Perú en busca de sus sueños.

