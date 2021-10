Luego de que Melissa Paredes protagonizara un ampay donde se observa besar al bailarín Anthony Aranda en su auto, la hermana de Milena Zárate, Greysi Ortega aprovechó la situación para enviar un mensaje a la exconductora de ‘América hoy’.

“Por eso no puedes burlarte de las desgracias ajenas y dar opiniones cuando tienes cola que te pisen, no escupas al cielo porque te puede caer, señora. Cuando digo burla me refiero a esto (el caso Melissa Paredes). Ven en lo que quedó la payasada, ahora quién quedó como la verdadera (cínica)”, dijo Ortega en su cuenta de TikTok.

¿Por qué lo dijo? Esto sucedió debido a que en una oportunidad Melissa Paredes grabó un Tik Tok con la voz de Milena Zárate en la que se escucha decir: “Usted es una cínica, usted no tiene sangre en la cara”.

Esta frase la dijo Milena cuando acusó a Greisy por haberse involucrado de forma sentimental con su pareja, el actor cómico Edwin Sierra. Este caso, fue un escándalo en su momento.

Al parecer, Greisy tenía muy presente ese recuerdo, así que aprovechó esta oportunidad para burlarse de ella y recordarle que es mejor no escupir al cielo.

