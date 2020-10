El Grupo 5 anunció su tercer show virtual en medio de la pandemia por el coronavirus (COVID-19) y, en esta ocasión, no estará solo, ya que tocará al lado de Josimar, conocido popularmente como el ‘Rey de la salsa perucha’.

El show denominado “Mano a mano Grupo 5 y Josimar” será transmitido en vivo y en directo este sábado 31 de octubre a las 7 p.m. desde la Estancia de Monsefú, en Chiclayo.

Para este concierto se han acondicionado dos amplios escenarios que cumplen con todos los protocolos de bioseguridad. La dinámica será el de un ‘versus’, es decir, Grupo 5 interpretará un tema y luego sigue Josimar, y así sucesivamente.

Las entradas se pueden adquirir en la web www.entradaya.com y los precios son los siguientes:

Del 11 al 16 de octubre a 25 soles

Del 17 al 23 de octubre de 35 soles

Del 24 al 31 de octubre a 45 soles

Grupo 5 y Josimar prometen un espectáculo de lujo y de nostalgia para los amantes de la buena música, pues, como se recuerda, el salsero fue parte de la orquesta monsefuana antes de iniciar carrera como solista.

Los organizadores no han descartado que Christian Yaipén y Josimar interpreten juntos un clásico de Grupo 5. “Lo que hace especial este evento es el hecho de ver a dos orquestas amigas juntas en un mismo espectáculo. Josimar fue parte del Grupo 5, muchos no lo saben pero éramos compañeros de asientos en el bus en esas épocas. No solo hay amistad sino un cariño que nos permite darnos el lujo de ofrecer algo muy bonito y bien trabajado para nuestros fans. Este mano a mano nos permitirá un intercambio de repertorio, donde nuestro público podrá disfrutar los mejores éxitos de cada uno”, dijo Christian Yaipén.

Esta es la primera vez que se realiza un show con el concepto de fusionar los dos géneros más importantes de nuestro país en un mismo espectáculo. Ambas agrupaciones ya han realizado conciertos virtuales por separado y no solo han sido un éxito por reunir a miles de personas, sino porque no han escatimado esfuerzo a la hora de utilizar lo último en tecnología.

