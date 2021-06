Guillermo Dávila se encuentra en Perú para ser jurado en el programa “La Voz Perú” de Latina, pero su presencia en suelo peruano viene siendo blanco de duras críticas por no hacerse cargo de su hijo peruano, Vasco Madueño.

El joven Vasco Madueño se presentó en el programa “Magaly TV: La Firme”, donde reveló que su padre no se hizo cargo de él desde que nació.

“Pocas han sido las conversaciones y muy superficiales... Desde muy niño nunca tuve una mala imagen de él. Mi madre nunca habló mal de él” , contó.

En dicha entrevista, Vasco se refirió a las declaraciones que su padre tuvo en el pasado en la prensa internacional, donde calificó el nacimiento de su hijo como un “accidente”.

“De hecho, cuando vi ese documental por mi cuenta, de hecho mi madre no quería decírmelo. En ese video veo a mi madre con las lágrimas y mi madre no quería decírmelo, pero ya lo vi. Fue horrible crecer con eso y espantoso, aunque siempre tuve mucho cariño y nunca me sentí solo o triste, solo cuando veía ese video”, reveló muy nervioso.

Ante esta situación, un reportero del programa “Amor y Fuego” captó al cantante en un auto y cuando el comunicador quiso preguntarle por su hijo peruano, el chofer del venezolano optó por cerrar la ventana.

“Dice que le hiciste mucho daño a la mamá, que le hiciste pasar una pésima infancia, dice que eres un cobarde, un patán por no haberlo firmado”, le indicó el periodista de “Amor y Fuego” al músico.

Guillermo Dávila atinó a seguir hablando por su celular y levantó el dedo pulgar, en señal de aprobación ante la prensa. Sin embargo, se negó a bajar la luna y contestar las consultas del reportero.

VIDEO RECOMENDADO

“Esto es guerra”: ‘La “Uchulú’ se emociona al cumplir su sueño de tener a Patricio Parodi como chambelán

La ‘tiktoker’ se presentó en el programa juvenil y confesó que siempre fue su sueño que Patricio Parodi se convierta en su chambelán.