La relación entre el príncipe Enrique de Sussex y su hermano mayor, el príncipe Guillermo de Cambridge, al parecer sigue tensa a raíz de la entrevista que el duque de Sussex le dio a Oprah Winfrey, en la que entredijo que uno de los miembros de su familia hizo un comentario racista.

Según con una fuente de la revista estadounidense Us Weekly, Guillermo de Cambridge ahora desconfía más de su hermano, luego que Harry hiciera público detalles de la conversación telefónica que tuvieron después de la entrevista que originó una crisis en palacio de Buckingham el mes pasado.

Enrique de Sussex le contó a la periodista Gayle King, de CBS This Morning, que había hablado con el príncipe William y con su padre, el príncipe Carlos. “Lo que me dijeron fue que esas conversaciones no fueron productivas, pero ellos están contentos de que al menos empezaron a hablar”, dijo la periodista.

La filtración de su conversación con el príncipe Enrique de Sussex dejó al príncipe Guillermo de Cambridge atónito porque no pensaba que su hermano podría hablar con la prensa sobre esto, reportó Us Weekly citando una fuente cercana a la familia real británica.

“Guillermo de Cambridge quedó pasmado. Él cree que fue un golpe bajo filtrar detalles de su conversación privada y que (Enrique de Sussex) distorsionó la verdad”, dijo la fuente.

Guillermo de Cambridge ahora no se siente seguro al hablar por teléfono con su hermano Enrique de Sussex, aseguró el citado medio. “El problema con Enrique es que él está convencido de que él está en lo correcto e independientemente de que dice que quiere dejar esto atrás, él no va a claudicar hasta conseguir algún tipo de disculpa de parte de su familia”, señaló la fuente.