El conductor del programa de YouTube “Hablando Huevadas”, Jorge Luna, se refirió a las burlas que ha recibido en los últimos días por su parecido físico a Samahara Lobatón.

Como se sabe, la hija de Melissa Klug desató una ola de críticas tras presumir que gastó 40 mil soles en la fiesta del primer cumpleaños de su hija. Tras ello, sus detractores hicieron viral fotos y videos donde la comparan con Jorge Luna e incluso aseguran que él es su verdadero padre.

En su último show, el cómico sacó a relucir este tema y aprovechó la oportunidad para burlarse de sí mismo frente al público. “En el diario Trome solo he visto que un tal Jorge Luna es el padre de Samahara Lobatón, señor”, señaló provocando las carcajadas de todos los asistentes. “Ahora yo también tengo dudas, es que tiene un aire a ti, ah”, respondió su compañero Ricardo Mendoza.

Fiel a su estilo, Jorge Luna continuó bromeando con su parecido a la influencer, y aseguró que de todas las fotos que suele recibir con sus supuestos dobles, dos son las que más lo sorprendieron.

“Debo reconocer que hay dos personas que he visto en mi vida que se parecen, me mandan todos los días supuestos dobles de Jorgito. Yo los veo y no, pero hay dos, Samahara Lobatón y un cobrador de combi (...) Yo también tengo dudas”, respondió.

VIDEO RECOMENDADO:

Sheyla Rojas muestra su enorme mansión en México: “tenemos cancha de tenis y de golf”

Sheyla Rojas muestra su enorme mansión en México: "tenemos cancha de tenis y de golf"