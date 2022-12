Netflix ya estrenó ‘Harry y Meghan’, la docuserie del príncipe Enrique y Meghan de Sussex. Un primer capítulo de casi una hora de duración en el que la mediática pareja muestra su vida diaria, la cotidaneidad de su hogar en Montecito, California, donde viven con Archie y Lilibet, sus dos hijos, y en el que también han revelado cómo se conocieron, a través de las redes sociales.

En la introducción de la producción se ve al hijo del rey Carlos III del Reino Unido en el aeropuerto londinense de Heaththrow mientras la duquesa de Sussex, con una toalla envuelta en el cabello, aparece en Vancouver, Canadá, en el año 2020, justo después de finalizar las tensas negociaciones con la familia real británica para poder renunciar a sus deberes reales y patrocinios.

Imágenes de 'Harry y Meghan' en Netflix. (Foto: Netflix)

Algo que ha llamado la atención de los expertos en realeza es el registro en video de todo ese proceso, mucho antes de saber qué ocurriría con la pareja. Se dice que se hizo por recomendación de una amistad que les sugirió documentar toda su salida hasta convertirse en personas libres que pudieran ser financieramente independientes y libres de sus deberes y obligaciones en la Corona británica.

Un vistazo al día a día de Harry y Meghan

Siempre celosos de su intimidad, en este primer episodio se ve a la pareja en lo que es su día a día, disfrutando de su mansión de Montecito, viendo jugar a su hijo Archie, 3 años, o dando un paseo en cochecito con Lilibet, de uno. Llaman la atención los jardines “muy bonitos” en boca de Archie de la propiedad, así como paseos en coche o a Meghan dando de comer a las gallinas que tienen en casa.

También se ven algunas habitaciones de la propiedad con grandes ventales y momento íntimos de la familia como el primer cumpleaños de Archie al que no faltó Doria Ragland, la madre de Meghan.

Imágenes del documental 'Harry y Meghan' en Netflix. (Foto: Netflix)

En otra parte del primer episodio de la docuserie de Netflix, el príncipe Enrique recuerda a su madre, la princesa Diana. “Mi infancia estuvo llena de felicidad y aventuras”, cuenta al mismo tiempo que lamenta “no tener muchos recuerdos de mi madre, es como si lo hubiera bloqueado, pero siempre me acuerdo de su sonrisa descarada. Me decía que si hacía algo malo que no me pillaran”.

